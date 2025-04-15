Новые правила: финансовая грамотность клиентов станет частью ответственности банков

В рамках проекта нового закона о банках планируется внедрение системы поведенческого надзора. Она предусматривает раскрытие полной информации о финансовых продуктах, адаптацию услуг под профиль клиента и контроль за достоверностью рекламы. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) провело круглый стол по обсуждению проекта нового закона Республики Казахстан о банках, где также были презентованы основные направления законопроекта.

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Одно из них – поведенческий надзор. По информации АРРФР, основная цель системы поведенческого надзора – это предотвращение нарушения прав потребителей финансовых услуг.

"В целях обеспечения соответствия свойств финансовых продуктов интересам и характеристикам потребителя унифицированы требования к управлению финансовыми продуктами. Теперь агентство будет вправе приостанавливать предоставление финансовых продуктов потребителям до устранения выявленных рисков или недостатков в их управлении". АРРФР

Предполагается, что в рамках поведенческого надзора для кредитных продуктов будут внедрены принципы ответственного кредитования, направленные на снижение рисков чрезмерной долговой нагрузки.

Планируется усиление требований по раскрытию информации, к рекламе, а также ограничение недобросовестных практик. Новая система также призвана снизить риски недобросовестного поведения и мошенничества. Важной составляющей регулирования станет обязанность финансовой организации проводить инициативы по повышению финансовой грамотности потребителей, сообщили в агентстве.

Первый заместитель председателя АРРФР Нурлан Абдрахманов рассказал, что в рамках поведенческого надзора предусматривается внедрение принципов надлежащей работы финансовых организаций.

По его словам, организации должны будут предоставлять всю необходимую информацию, так называемую "существенную информацию" клиентам о финансовых продуктах. Уточним, что это будет касаться не только кредитов.

Нурлан Абдрахманов пояснил, что вышеупомянутая информация не должна преувеличивать стоимость или выгоду финансового продукта для клиента.

"Мы также будем требовать от банков, чтобы они ориентировали финансовые продукты и, соответственно, информацию о них в зависимости, скажем так, от финансового риск-профиля и социального профиля клиента". Нурлан Абдрахманов

Ожидается, что существенная информация будет отображаться не только в договоре, например, при оформлении займа, но и на всех этапах взаимодействия с потребителем. Причем это касается и рекламных материалов.

Как рассказал Нурлан Абдрахманов, ограничения могут коснуться ненадлежащей или вводящей в заблуждение рекламы. Под этим подразумевается реклама, которая не несет существенной информации для потребителя.

По его словам, на этапе первого ознакомления клиента с финансовым продуктом в рекламе уже должна содержаться полная информация: это потенциальные доходы, риски, возможные убытки и последствия для клиента в случае неисполнения обязательств. Но на этом работа с потребителем не заканчивается.

Проектом предусматривается, что финансовая организация также должна предоставлять и другую необходимую информацию: как пользоваться тем или иным продуктом, как оценить его стоимость, как правильно рассчитать выгоду, разъяснил зампредседателя АРРФР.

То есть, если речь идет о кредитах, клиент финансовой организации должен понимать не только размер процентной ставки, но и свои реальные возможности по обслуживанию долга. Это также будет в зоне ответственности самой финансовой организации – не просто проинформировать, но и убедиться, что предлагаемый продукт действительно соответствует финансовым возможностям и потребностям клиента, подчеркнул Нурлан Абдрахманов.

Предполагается, что перечисленные требования будут распространяться не только на банки, но и на микрофинансовые организации. В дальнейшем предполагается, что такой подход будет внедряться и в других секторах финансового рынка, в частности на рынке ценных бумаг и в страховом секторе.

По данным АРРФР в рамках системы поведенческого надзора, для эффективного распределения обязанностей между участниками финансового рынка также пересмотрен порядок рассмотрения обращений на финансовом рынке.

Понимание того, как граждане могут взаимодействовать с финансовыми организациями и как могут урегулировать спорные ситуации, – это также один из элементов финансовой грамотности, говорит Нурлан Абдрахманов.

"Одно из ключевых направлений здесь – установление ответственности банков. Речь идет о прямых требованиях к банкам и финансовым организациям, чтобы они проводили надлежащую работу по урегулированию жалоб". Нурлан Абдрахманов

Главная цель урегулирования – снижение числа неудовлетворенных клиентов. Спикер уточнил, что агентство в свою очередь будет проверять, какие инструменты и механизмы будут использовать банки при урегулировании споров. Он напомнил, что в ходе круглого стола было заявлено о введении трехуровневой системы урегулирования споров. Об этом мы также рассказывали в этой статье.

Зампредседателя АРРФР отметил, что меры агентства будут направлены на то, чтобы реагировать на системные недостатки в процедуре урегулирования и обеспечивать надлежащее качественное исполнение банками решений финансового омбудсмена. В комплексе все эти меры должны способствовать повышению финансовой грамотности населения.