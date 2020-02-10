Владелец участка требует, чтобы ему возместили ущерб за разрушенный дом.

Авиакомпания Bek Air подала в суд на владельца дома, в который врезался самолет. 21 февраля состоится первое заседание, передает zakon.kz.

Дней 10 назад мне пришла SMS на русском языке. Я забрал документы с суда, попросил перевести на казахский. Оказывается, меня вызвали в качестве ответчика. Они говорят, что дом построен на незаконном месте и его надо убрать. Я не знаю их намерений. 21 февраля будет суд, - рассказал владелец дома Ришат Калибек.

Он также дал интервью юристу Бакытжану Базарбеку в Facebook, где рассказал, что земельный участок купил в 2014 году за 14 тысяч долларов. Дом начал строить в том же году, а закончил в 2018 году. Общая сумма, которую он потратил на строительство, составила 25 миллионов тенге. Но теперь там невозможно жить.

Когда мужчина покупал участок, его никто не предупредил, что он находится недалеко от алматинского аэропорта.

Мне сказали, что там будет микрорайон. Помимо меня еще один участок был продан моему соседу Жаркыну, - рассказал Калибек.

С его слов, после авиакатастрофы акимат Талгарского района пообещал выплатить компенсацию, но с тех пор с ним никто не связывался.

Они предложили два варианта: либо восстановить дом, но я это не поддержал, либо выплатить компенсацию. (Они говорили – ред.), что меня вызовут в акимат, тогда и поговорим, но никто со мной с тех пор на связь не выходил. Я только требую, чтобы акимат возместил ущерб. Больше мне ничего не надо. И чтобы мне выделили участок на законном месте, чтобы я мог построить дом, - рассказал владелец участка.

В конце интервью он выразил соболезнование родным 12 погибших.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

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