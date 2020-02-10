Спортивные и дефилирующие: фото и видео участниц Мисс Алматы-2020

В итоге из 27 девушек жюри приняло решение пропустить в полуфинальную стадию 25 красавиц. Впереди девушек ждет все самое интересное.

По итогам 4 тура кастинга жюри конкурса Мисс Алматы – 2020 отобрало 25 участниц, которые будут готовиться к полуфиналу, передает zakon.kz.

На конкурсе Мисс Алматы-2020 жюри выбрало 25 участниц, которым предстоит участие в различных проектах, тренировках, фотосессиях и подготовка к полуфиналу- творческому конкурсу.

Если на первых турах члены жюри, среди которых ваш покорный слуга, оценивали в основном визуально, издалека и приглашали девушек большими группами, то теперь настала пора более детально познакомиться с будущими финалистками.

Оргкомитет и члены жюри проверили физический потенциал и готовность ходить по подиуму.





На выходных состоялся 3 тур и прошел он в спортзале.

Перед тренировкой участницы заполнили анкеты, а член жюри, фитнес-тренер Жибек Курмашева с помощью специального аппарата- анализатора тела Inbody определила точный рост, вес, объем мышечной массы, количество жира, уровень жидкости в организме.

Для этого каждой участнице достаточно было встать босиком и аппарат сам показывает результат.

Далее все прошли в зал.

Занимающиеся спортом девушки прекрасны, особенно, когда они правильно выполняют те или иные упражнения. На снимки ниже нужно просто любоваться.

Но у членов жюри была немного другая задача.

Во время усиленной фитнес-тренировки и импровизированного соревнования (девушек разделили на 3 команды, и они должны были выполнить список упражнений) видна не только физическая подготовка каждой участницы, но и особенности фигуры, наличие или отсутствие координации.

Здесь уже что-то скрыть или утаить от внимания жюри практически невозможно.

Также можно было увидеть умение работать в команде, пусть собранной только сейчас.

После 3 тура, фитнес-теста, жюри большинством решило, что в следующий тур не прошли 8 девушек.

Но уже через день самых красивых из Алматы ждало новое испытание – собеседование с жюри с участием президента конкурса Мисс Казахстан и дефиле.

Арт-директор, хореограф и член жюри Юлия Ким рассказала, что работа на модных показах немного отличается от того дефиле, которое проходит на конкурсах красоты. Если на неделях моды все внимание на одежду, моделям рекомендуют не улыбаться, идти ровно, то на Мисс у каждой конкурсантки должна быть походка уверенная, «от себя», задача каждой конкурсантки- показать свою индивидуальность, улыбаться, мимика должна быть не той, что на модных показах. То есть, девушка должна показать свои прелести, улыбку и скрыть недостатки, не торопиться, потому что дефиле проходит обычно в красивых длинных вечерних платьях.

До полуфинала всех девушек научат ходить правильно именно с точки зрения конкурсов красоты, а пока дефиле выглядит так:

На собеседовании каждая из девушек раскрылась с другой стороны, члены комиссии узнали, насколько каждая из участниц красива внутренне, знает ли английский и казахский языки, какие у нее хобби, увлечения.

Внешность обманчива, и мнение о некоторых участницах после собеседования у жюри изменилось. После собеседования всех девушек пригласили в комнату жюри.

Мы планировали очень большое количество убрать именно сегодня, но Алена Александровна дала такую неплохую оценку нашей работе, ее высказывание говорит о том, что мы не будем убирать по 10 человек, но есть несколько девушек, с кем мы расстанемся, - объявил участницам председатель оргкомитета Совет Сеитов.

В целом собеседование прошло в дружеской атмосфере, естественно, но были среди девушек и те, кто сильно волновались. Им нужно серьезно поработать над собой, потому что дальше им предстоит выступать перед множеством телекамер, и более уверенно отвечать на более каверзные вопросы, чем на этом собеседовании.

С сегодняшнего дня кто остается, вы считайте, что проект Мисс Алматы с сегодняшнего дня это ваш проект. Сейчас мы вас запомнили, зафиксировали такими, какие вы есть, - заключил Совет Сеитов.

В итоге после 4 тура жюри приняло решение пропустить в полуфинальную стадию 25 красавиц. Впереди девушек ждет все самое интересное.

Альберт Ахметов

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