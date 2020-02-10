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Павлодарские волонтеры сыграли в шахматы с постояльцами дома престарелых

Волонтеры рисовали, играли в шахматы с постояльцами дома престарелых, а также подарили своим подшефным оригинальную концертную программу.

Фото : pavlodarnews.kz10 февраля 2020, 20:02

Проект Art-Volunteers стартовал в Павлодаре с июля прошлого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Сегодня, 10 февраля участники проекта "Art-Volunteers" посетили центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов.

Волонтеры рисовали, играли в шахматы с постояльцами дома престарелых, а также подарили своим подшефным оригинальную концертную программу.

- Этот проект начался с июля прошлого года, - рассказали в Центре развития молодежных инициатив управления информации и общественного развития области. - Волонтеры уже побывали в павлодарской Детской деревне семейного типа, в детских домах области, в реабилитационном центре "Самал", клубном доме "Альрами".Основная цель проекта - забота о наших подшефных.

Партнерами волонтеров центра молодежных инициатив стали Павлодарский экономический колледж профсоюза, Павлодарский инновационный многопрофильный колледж и СОШ №19.


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