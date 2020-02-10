Назначен новый начальник полиции Жамбылской области

Им стал Жанат Сулейменов.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел РК начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Сулейменов Жанат Куанышевич, сообщает zakon.kz.

Ранее он занимал должность первого заместителя Министра внутренних дел РК.

- Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, - говорится в сообщении Polisia.kz.

Жанат Сулейменов родился в селе Кен-Жарык Карагандинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинская высшая школа Министерства внутренних дел СССР (1984); Юрист

· Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2001); Магистратура.

Трудовой стаж:

· Занимал различные должности оперативно-начальствующего состава Управления внутренних дел Кокшетауской области (1984-1997);

· Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений против личности Главного управления уголовного розыска Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1998-2001);

· Заместитель начальника Департамента по борьбе с наркобизнесом Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2001-2003);

· Заместитель начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2003-2004);

· Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области (2004-2009);

· Председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (24.02.2009-02.2011);

· Председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (16.02.2011-02.2012);

· Начальник Департамента внутренних дел на транспорте (23.02.2012-07.2013);

· Председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (07.2013-08.2014);

· Начальник Департамента внутренних дел Кызылординской области (10.2014-08.2016);

· Руководитель Департамента внутренних дел ЮКО (08.2016-12.2017);

· Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (12.2017-04.2019)

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