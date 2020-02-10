Назначен новый начальник полиции Жамбылской области
Им стал Жанат Сулейменов.
По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел РК начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Сулейменов Жанат Куанышевич, сообщает zakon.kz.
Ранее он занимал должность первого заместителя Министра внутренних дел РК.
- Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, - говорится в сообщении Polisia.kz.
Жанат Сулейменов родился в селе Кен-Жарык Карагандинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинская высшая школа Министерства внутренних дел СССР (1984); Юрист
· Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2001); Магистратура.
Трудовой стаж:
· Занимал различные должности оперативно-начальствующего состава Управления внутренних дел Кокшетауской области (1984-1997);
· Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений против личности Главного управления уголовного розыска Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1998-2001);
· Заместитель начальника Департамента по борьбе с наркобизнесом Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2001-2003);
· Заместитель начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2003-2004);
· Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области (2004-2009);
· Председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (24.02.2009-02.2011);
· Председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (16.02.2011-02.2012);
· Начальник Департамента внутренних дел на транспорте (23.02.2012-07.2013);
· Председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (07.2013-08.2014);
· Начальник Департамента внутренних дел Кызылординской области (10.2014-08.2016);
· Руководитель Департамента внутренних дел ЮКО (08.2016-12.2017);
· Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (12.2017-04.2019)
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