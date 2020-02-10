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В Сирии погибли турецкие военные

По данным СМИ, еще пять солдат были ранены.

Фото : vestikavkaza.ru10 февраля 2020, 20:57

Пять турецких военных погибли в результате обстрела "наблюдательного поста" ВС Турции в сирийской провинции Идлиб, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на министерство обороны Турции.

По данным СМИ, еще пять солдат были ранены.

По словам главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, им удалось поразить позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел.

- На это подлое нападение был дан многократный ответ, уничтожены вражеские цели, кровь наших солдат не осталась не отмщенной. Военный преступник, который отдал этот предательский приказ, направил его не только против Турции, но и всего мирового сообщества. Наши ВС, которые во всем мире прилагают усилия ради мира и стабильности, будут продолжать ломать руки тем, кто покусился на наш флаг, и держать в страхе врага, - заявил он.

В военном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.

За последние две недели Турция фактически удвоила свой контингент в провинции Идлиб и продолжает его наращивать. О том, что Турция не покинет Сирию и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.


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