В Актобе задержали двух россиян по обвинению в создании финансовой пирамиды

Компания просила 300 тысяч тенге, взамен обещая вдвое большую сумму.

Полиция Актюбинской области задержала двух граждан России по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает zakon.kz.

Обвиняемые основали компанию "Голд", вкладчиками которой стали свыше 10 тысяч казахстанцев, сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области. Сумма нанесенного ущерба подсчитывается. Был проведен обыск в офисе финансовой пирамиды, откуда изъяли документацию и компьютерную технику.

В договорах, заключаемых с гражданами указаны перечень услуг, оказываемых ТОО «Голд», это услуги по оценке ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере продажи ювелирных изделий и сервисное обслуживание ювелирных изделий.

"Голд" просила у "инвесторов" 300 тысяч тенге, взамен обещая вдвое большую сумму.

В настоящее время нами проводится ряд экспертиз, исследований, по результатам которых уголовное дело будет направлено в суд. И еще раз обращаем ваше внимание, что необходимо пользоваться только официальной информацией, не поддаваться никаким провокациям, - цитирует и.о. начальника следуправ ДП Евгения Годлевского "Хабар 24".

В отношении обвиненных избрана мера пресечения "Содержание под стражей" сроком на два месяца.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!