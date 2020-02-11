США выделил $700 млн на противодействие России

Отмечается, что Белый дом также намерен выделить еще $24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

Госдепартамент США сообщил о планах Вашингтона направить в 2021 году $799 млн на противодействие России, сообщает zakon.kz.

Документ опубликован на сайте Белого дома.

Данные средства будут направлены на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.

- Американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками. Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию, - сказано в документе.

В тексте также сообщается, что эти финансовые вливания предназначены для "укрепления общей безопасности и защите территориальной целостности союзников США".

Отмечается, что Белый дом также намерен выделить еще $24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

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