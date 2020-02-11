В СКО хотят установить памятник ветеранам за их счет

Стало известно, что это не инициатива властей.

Жители села Кирилловка посетовали на то, что за право ветеранов быть увековеченным просят заплатить их родственников, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Для того, чтобы имена родственников оказались на памятных табличках, сельчанам предлагают заплатить от трех тысяч тенге.

Стало известно, что это не инициатива властей.

Пресс-секретарь акимата Айыртауского района пояснил, что одно из местных ТОО действительно решило выделить деньги на установку памятника в размере 50 тыс тенге.

Также он подтвердил, что жителям Кирилловки, которые хотят увековечить имена своих ветеранов, предлагают за это заплатить.

Участие в этой странной "акции памяти" добровольное. Суммы взносов разные - от 3-4 до 10 тысяч тенге.

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