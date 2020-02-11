Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В СКО хотят установить памятник ветеранам за их счет

Стало известно, что это не инициатива властей.

Фото : Петропавловск.news.11 февраля 2020, 06:41

Жители села Кирилловка посетовали на то, что за право ветеранов быть увековеченным просят заплатить их родственников, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Для того, чтобы имена родственников оказались на памятных табличках, сельчанам предлагают заплатить от трех тысяч тенге.

Стало известно, что это не инициатива властей.

Пресс-секретарь акимата Айыртауского района пояснил, что одно из местных ТОО действительно решило выделить деньги на установку памятника в размере 50 тыс тенге.

Также он подтвердил, что жителям Кирилловки, которые хотят увековечить имена своих ветеранов, предлагают за это заплатить.

Участие в этой странной "акции памяти" добровольное. Суммы взносов разные - от 3-4 до 10 тысяч тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты