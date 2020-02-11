В школах Нур-Султана отменены занятия для учащихся 0-9 классов
Занятия отменены для учеников первой смены.
Фото : 74ру11 февраля 2020, 06:52
Занятия отменил для учащихся 0-9 классов первой смены в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
Причиной стали погодные условия.
Управление образования города Нур-Султан сообщает: 11.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются, - говорится в сообщении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006767-3694783c64bed1103454b7d7be5fe86f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...