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Трамп предложил помощь Евразии для борьбы с влиянием России

Приоритеты стратегической безопасности так же заключается в укреплении потенциала союзников и партнеров в отстаивании суверенитета.

Фото : РИАНовости11 февраля 2020, 08:53

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает $170 млн на военную помощь Европе и Евразии, в основном для борьбы с влиянием России, говорится в проекте бюджета госдепартамента, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Приоритеты стратегической безопасности Европы и Евразии заключаются в том, чтобы противостоять российскому влиянию и агрессии, укрепляя потенциал союзников и партнеров в отстаивании суверенитета, - говорится в проекте бюджета госдепа.

Кроме того, борьбе с "влиянием и агрессией" РФ должно помочь взаимодействие стран с НАТО, военные реформы и другие военные меры, говорится в бюджете.

Приоритетными получателями будут находящиеся на линии фронта страны: Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва. Дополнительная иностранная военная помощь будет доступна для приоритетного потенциала и нужд в регионе, - говорится в проекте.

Кроме того, госдеп готов выделять деньги на то, чтобы страны континента отказывались от российского оружия, эта работа будет проводиться совместно с Пентагоном.


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