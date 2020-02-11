Холдинг "Байтерек" и МСБ: вместе пишем истории успеха

Холдинг предлагает большое количество инструментов поддержки.

Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) является инвестицией в будущее страны. Без развитого МСБ сложно говорить о стабильности экономики в стране. Поэтому истории успеха многим казахстанским предпринимателям помогает "писать" государственный холдинг "Байтерек". Управляя ключевым институтом развития в этой сфере, холдинг предлагает большое количество инструментов поддержки.

Истории успеха бизнеса

Одна из наших героинь Лейла Абаева с детства мечтала создавать красивые образы, поэтому свою жизнь она посвятила бизнесу. В 2012 году она открыла свое дело по производству текстильных изделий, как униформа, спецодежда для гостиниц, ресторанов, государственных служб. Идеи воплотились в жизнь, а позже благодаря государственной программе "Дорожная карта бизнеса-2020" Лейла получила долгожданные возможности для роста.

Я получила субсидии (субсидирование процентной ставки – прим. агентства) от дочерней организации холдинга "Байтерек" - Фонда развития предпринимательства "Даму" под 8,55% годовых и приобрела коммерческое помещение. Раньше я снимала офис и платила аренду. Теперь благодаря господдержке у меня есть собственное помещение. Хочу поскорее расплатиться и приобрести коттедж под производство, так как цех у меня сейчас также в аренде. Сейчас у меня офис, шоу-рум, творческая мастерская, где я встречаю своих клиентов, расположены в одном месте. Здесь же проходит производство по компьютерной вышивке, - рассказала Лейла Абаева.

Сейчас у ателье есть постоянные клиенты, которые рекомендуют услуги мастеров своим знакомым и друзьям. По словам бизнесвумен, им нравится, как отрабатываются заказы. Часто для организации встреч Лейла сама приезжает к заказчикам и обсуждает проект по пошиву униформы. Все проекты доводятся до конца, чтобы клиент был доволен. Такой же принцип работы и у Фонда "Даму".

Я постоянно рекомендую своим друзьям и коллегам сотрудничество с Фондом "Даму", некоторые даже уже подали документы в банк на рассмотрение кредита. Многие думают, что это нечто сложное и недоступное, но когда я начинаю рассказывать на своем примере, то страхи у них улетучиваются, - подчеркнула Лейла Абаева.

Не бояться прибегать к поддержке Фонда "Даму" призывают и другие его клиенты. "Столичный хлеб" - компания, которая существует на рынке 17 лет и является одним из ведущих хлебопроизводителей в столице Казахстана. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 37 наименований, качество которой подтверждено многочисленными сертификатами, и с успехом поставляется в большинство регионов Казахстана.

Мы получили большую поддержку от Фонда "Даму" по программе "Даму-Өндіріс" под 6% годовых. За последние четыре года приобрели оборудование европейского производства на сумму более чем 240 миллионов тенге и 2019 году на пополнение оборотных средств, то есть на закуп муки получили 113 миллионов тенге, - рассказал руководитель предприятия Абдрахым Толендиев.

Сегодня предприятие обеспечивает работой более 60 человек. Планы на будущее – большие, говорит руководитель предприятия. К примеру, планируется увеличить ассортимент выпускаемой продукции до 50 наименований.

После погашения действующих кредитов в 2021-2022 годах с помощью Фонда "Даму" мы планируем взять кредит на строительство нового цеха по производству хлеба. Рекомендуем всем, кто занимается бизнесом, обращаться в Фонд "Даму". Это реальная поддержка, - подчеркнул он.

Полтриллиона тенге на поддержку МСБ

Это всего лишь две истории из перечня десятков тысяч проектов, которые получили поддержку от дочерней структуры холдинга "Байтерек". У Фонда "Даму" есть программы для начинающих и действующих предпринимателей, женщин-предпринимателей. Клиентам предлагаются основные четыре инструмента: льготное кредитование через банки второго уровня, микрофинансовые организаций и лизинговые компании, субсидирование ставки вознаграждения, гарантирование кредитов, онлайн-обучение и сопровождение клиентов до финансовых институтов.

С момента реализации этих финансовых направлений Фондом "Даму" поддержано 85 тысяч проектов на сумму кредитов 5,3 триллионов тенге. Только в прошлом году Фондом поддержано порядка 23,5 тысяч проектов предпринимателей, а профинансированная сумма кредитов превысила 600 миллиардов тенге.

Стоит отметить, что в 2019 году открыт портал online.damu.kz. С помощью этого портала предприниматели могут проверить свой проект на соответствие и на возможность получения господдержки, подать заявку в online-режиме на субсидирование, гарантирование и льготное кредитование.

Предприниматели получившие меры государственной поддержки вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. Так, по предварительным данным, в 2019 году клиентами, поддержанными Фондом, было выпущено продукций на 5 550 миллиардов тенге и уплачено налогов на сумму свыше 450 миллиардов тенге.

Если говорить о мультипликативном эффекте, могу сказать, что на 1 тенге субсидий привлекалось 10 тенге кредитов. Один к десяти – это очень хороший показатель с точки зрения финансовых институтов. На 1 тенге гарантии привлекалось почти 2,5 кредитных средств. Кроме того, 1 тенге субсидии, как показывают результаты, приносят 100 тенге выручки и 6 тенге налоговых поступлений в бюджет, - отметил заместитель Председателя Правления холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин.

Резюмируя, следует напомнить, что в текущем году стартовала обновленная программа "Дорожная карта" сроком реализации до 2025 года. В ней расширены инструменты поддержки и казахстанским предпринимателям, широко распахнуто новое окно возможностей для открытия и развития своего бизнеса. Ведь поставлена задача - сделать частный сектор экономики ведущим и довести долю МСБ в ВВП страны до показателя свыше 50% к 2050 году. А всем, кто не решается начать свою историю успеха, следует поступить, как героям этой статьи, – не побояться обратиться за господдержкой в холдинг "Байтерек".

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