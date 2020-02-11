Первый замначальника ДП Алматинской области был ранен в Масанчи

Он был прооперирован и сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Первый заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области - в числе тех, кто получил ранение в кордайских беспорядках, передает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

Как стало известно, во время беспорядков пострадали получили 19 сотрудников, 9 из них – огнестрельные ранения.

Одними из первых на места беспорядков прибыли сотрудники, в том числе специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Жамбылской и Алматинской областей.

Один из инспекторов СОБР получил огнестрельное ранение в области лица и левой ноги. Еще один собровец – дробовое ранение верхних обеих бедер.

После того, как ситуация была стабилизирована и взята полицейскими под контроль, сотрудники обратились в Центральную районную больницу. Благодаря средствам защиты и бронежилетам ранения оказались не опасными для жизни. Большинство пострадавших после получения первой медицинской помощи вернулись в строй и продолжили нести службу.

В числе получивших огнестрельное ранение – первый заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Серик Джунисбеков. Он был прооперирован и сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Ведется досудебное расследование по ст.380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

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