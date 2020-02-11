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Бывший начальник ДП Жамбылской области сделал заявление

Я работал во многих областях нашей страны, и в каждой старался принести ей пользу, переживал за нее и желал процветания.

Фото : Facebook11 февраля 2020, 10:13

Экс - начальник ДП Жамбылской области Арман Оразалиев, освобожденный от должности 10 февраля после беспорядков в Кордайском районе, обратился к жителям области, передает zakon.kz.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его в работе.

Уважаемые жители Жамбылской области! Прощаясь с вами, хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал меня в работе. Это, в первую очередь, активные граждане, сотрудники полиции, мои близкие. На вас можно было положиться и рассчитывать на любую помощь. Искренне признаюсь, что именно эти качества я высоко ценю в жамбылцах. Я работал во многих областях нашей страны, и в каждой старался принести ей пользу, переживал за нее и желал процветания. Дорогие друзья, я всегда буду помнить период работы в вашем теплом регионе. Пусть Жамбылская область будет лучшей, сильной и всегда на передовых позициях, - написал Оразалиев на своей странице в Facebook.

В заключении пожелал всем мира, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.


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