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217 казахстанцев вернулись из Китая

Прибыл рейс, на котором находились казахстанцы из 36 городов Китая.

Фото : Хабар 2411 февраля 2020, 10:20

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о вернувшихся из Китая казахстанцах в связи с коронавирусной инфекцией в Ухане, передает корреспондент zakon.kz.

Также сегодня в г.Нур-Султан в 6:05 часов из Пекина прибыл рейс с 217 гражданами Казахстана из 36 городов Китая, - сказал Биртанов.

По его словам, все были доставлены и госпитализированы в стационар на период не менее 3 дней для медицинского и лабораторного обследования.

Состояние здоровья удовлетворительное. Работа продолжается, - уточнил министр.

При этом, обращаясь к акимам регионам, глава ведомства отметил, что с целью обеспечения дальнейшей защиты населения страны от коронавирусной инфекции необходимо следующее - продолжить медицинское наблюдение, госпитализацию и при необходимости карантинизацию до 14 дней. Соответствующие инструкции направлены в управления здравоохранения. Также продолжить информационно-разъяснительную работу по профилактике коронавирусной инфекции.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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