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Цены на нефть упали из-за коронавируса - Нацбанк

По итогам торгов 10 февраля обменный курс составил 379,0 тенге за доллар США. Укрепление тенге происходило, несмотря на снижение мировой цены на нефть.

Фото : dialog.ua11 февраля 2020, 10:48

Цена на нефть падает из-за быстрого распространения коронавируса. Несмотря на это, тенге продолжает укрепляться. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

По итогам торгов 10 февраля обменный курс составил 379,0 тенге за доллар США. Укрепление тенге происходило, несмотря на снижение мировой цены на нефть. С начала текущего года цена на нефть марки Брент снизилась с 68 до 54 долл. США за баррель из-за быстрого распространения коронавируса и роста запасов нефти в США. 7 февраля она сложилась на уровне 54,5 долл. США за баррель, — сообщил Баймагамбетов.

Он напомнил, что для повышения прозрачности и доверия к курсовой политике Национальный банк начал публиковать информацию об объемах конвертаций и трансфертов Национального фонда.

В январе текущего года биржевой обменный курс изменялся в диапазоне 376,09-382,14 тенге за доллар США. За прошедший месяц тенге укрепился на 0,9% до 379,05 тенге за доллар, — отметил замглавы Нацбанка.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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