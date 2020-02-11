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Более 300 казахстанцев отказались от выезда из КНР

Среди заболевших пневмонией на территории Китая граждан Казахстана нет.

Фото : Reuters11 февраля 2020, 11:09

Более 300 казахстанцев отказались от выезда из КНР, сообщил на заседании правительства министр внутренних дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня 342 гражданина Казахстана отказались от выезда из КНР. Посольством совместно с министерством образования и руководствами вузов ведется работа по обеспечению их необходимыми медицинскими принадлежностями, — сообщил Тлеуберди.

Каких-то проблем, по его словам, которые могли бы препятствовать обеспечению прав и интересов наших граждан на территории Китая нет.

Среди заболевших пневмонией на территории Китая граждан Казахстана нет. В МИД РК и загранучреждениях республики в Китае созданы «горячие» линии для предоставления консультации гражданам РК. Осуществляется информирование граждан путем размещения соответствующей информации на веб сайтах МИДа и загранучреждений РК в Китае. На сегодня по рекомендации МИД 450 граждан Казахстана самостоятельно вернулись на родину, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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