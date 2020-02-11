Казахстан помог с переговорами по поставкам нефти в Беларусь
Встреча организована с компаниями KPO, "Кашаган", "Тенгизшевройл", "Дунга" и другими.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz11 февраля 2020, 11:12
Казахстанская сторона помогла провести переговоры с компаниями, которые потенциально могут поставлять нефть в Беларусь. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.
Делегация "Белнефтехима" была. Мы помогли провести переговоры с компаниями, которые потенциально могут поставлять нефть в Беларусь. Мы организовывали встречу с компаниями KPO, "Кашаган", "Тенгизшевройл", "Дунга" и другими, - сказал Ногаев.
Он добавил, что "основное условие - это подписание соглашения".
Договор с Беларусью будет подписан, когда государственные органы отработают и согласуют все вопросы.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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