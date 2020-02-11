В Саудовской Аравии казахстанок освободили от сексуального рабства

Сейчас все подозреваемые задержаны, проводятся следственные мероприятия.

Посольство Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия помогло освободить граждан РК от сексуального рабства, передает zakon.kz.

Посольство Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия при содействии полиции Бахрейна помогло освободить 21 граждан РК от сексуального рабства.

Молодые девушки в надежде на получение быстрого заработка обманным путем были приглашены в Бахрейн для работы в сфере обслуживания в гостиницах. Однако, по их приезду в Манаму, работодатели насильным путем изъяв паспорта девушек заставляли оказывать интимные услуги, в том числе с применением физической силы при неповиновении, - говорится в сообщении.

Сейчас все подозреваемые, среди которых имеются и гражданки Казахстана, задержаны, проводятся следственные мероприятия. Все пострадавшие размещены в специализированный реабилитационный центр и в скором времени будут возвращены в Казахстан.

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