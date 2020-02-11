Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трех рыбаков унесло в Капшагайское водохранилище на отколотой льдине

В спасательной операции были задействованы 4 спасателя, 1 единица техники и 1 лодка ДЧС Алматинской области.

Фото : пресс-служба ДЧС Алматинской области11 февраля 2020, 12:30

Ночью 11 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Капшагайском водохранилище, на участке "Голубой залив" при рыбной ловли, троих рыбаков унесло от берега на отколотой льдине, в открытое водохранилище. На место вызова, незамедлительно было направлено спасательное подразделение Оперативно-спасательного отряда Капчагайского региона, передает zakon.kz.

В неблагополучных погодных условиях (ветер, темное время суток и тонкий лед), спасатели пронесли резиновую лодку порядка двух километров по льду и еще проплыв 500 метров, спасли рыбаков и доставили на берег в 04 часов 20 минут утра живыми и невредимыми, спасенные отказались от медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В спасательной операции были задействованы 4 спасателя, 1 ед. техники и 1 лодка ДЧС Алматинской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты