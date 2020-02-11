Трех рыбаков унесло в Капшагайское водохранилище на отколотой льдине
В спасательной операции были задействованы 4 спасателя, 1 единица техники и 1 лодка ДЧС Алматинской области.
Фото : пресс-служба ДЧС Алматинской области11 февраля 2020, 12:30
Ночью 11 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Капшагайском водохранилище, на участке "Голубой залив" при рыбной ловли, троих рыбаков унесло от берега на отколотой льдине, в открытое водохранилище. На место вызова, незамедлительно было направлено спасательное подразделение Оперативно-спасательного отряда Капчагайского региона, передает zakon.kz.
В неблагополучных погодных условиях (ветер, темное время суток и тонкий лед), спасатели пронесли резиновую лодку порядка двух километров по льду и еще проплыв 500 метров, спасли рыбаков и доставили на берег в 04 часов 20 минут утра живыми и невредимыми, спасенные отказались от медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
В спасательной операции были задействованы 4 спасателя, 1 ед. техники и 1 лодка ДЧС Алматинской области.
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