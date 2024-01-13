Рыбаков унесло на льдине к середине озера Балхаш

Трех рыбаков унесло на льдине в Актогайском районе озера Балхаш. К месту происшествия направились спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 января в 17:00, спасатели добрались до места проведения аварийно-спасательных работ в 20:30.

"С помощью плавсредства спасены и доставлены на берег три рыбака, которые в результате откола льда оказались на льдине, далее были доставлены в поселок Торангылык", – сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Также по пути следования к месту спасатели обнаружили еще одного рыбака, который из-за трещин не мог добраться до берега. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Региональный департамент по ЧС напомнил элементарные правила предосторожности во время нахождения на водоемах в зимний период:

безопасным для перехода является лед толщиной не менее 10 см;

во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега;

при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии убедиться в прочности льда;

при переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему бедствие;

во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами;

каждому рыболову необходимо иметь индивидуальное спасательное средство (жилет, пояс и др.).

О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.

За прошедшие сутки на линию МЧС поступили 174 вызова, из них на пожары и случаи горения – 92. На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 82 вызова, при которых спасено и эвакуировано 19 человек.

