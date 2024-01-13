Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Рыбаков унесло на льдине к середине озера Балхаш

спасенные Фото: МЧС РК
Трех рыбаков унесло на льдине в Актогайском районе озера Балхаш. К месту происшествия направились спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 января в 17:00, спасатели добрались до места проведения аварийно-спасательных работ в 20:30.

"С помощью плавсредства спасены и доставлены на берег три рыбака, которые в результате откола льда оказались на льдине, далее были доставлены в поселок Торангылык", – сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Также по пути следования к месту спасатели обнаружили еще одного рыбака, который из-за трещин не мог добраться до берега. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Региональный департамент по ЧС напомнил элементарные правила предосторожности во время нахождения на водоемах в зимний период:

  • безопасным для перехода является лед толщиной не менее 10 см;
  • во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега;
  • при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии убедиться в прочности льда;
  • при переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему бедствие;
  • во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами;
  • каждому рыболову необходимо иметь индивидуальное спасательное средство (жилет, пояс и др.).

О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.

За прошедшие сутки на линию МЧС поступили 174 вызова, из них на пожары и случаи горения – 92. На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 82 вызова, при которых спасено и эвакуировано 19 человек.

Читайте также

прорубь, Крещение, ДЧС
Спасатели рассказали о мерах предосторожности во время купания в проруби
Актау, школа, давка
Одни – в школу, другие – домой: родители учеников одной из школ Актау сняли давку школьников
Тайвань, выборы
Почему выборы на острове Тайвань так важны для всего мира
Мухит Турсынали
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Йемен, США, Великобритания, обстрел
Новый конфликт на Ближнем Востоке: кто такие хуситы и почему США и Англия напали на них
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: