Появились данные Министерства культуры и спорта о кинопроизводстве в Казахстане

Нужно полагать, что аналитиками не учитывались коммерческие кинофильмы и проекты.

Стали известны статистические данные о количество снятых в Казахстане фильмов и сериалов, передает zakon.kz.

По данным ranking.kz, в Министерстве культуры и спорта сообщили, что за последние 5 лет (2015–2019 годы) в нашей стране должны были снять 150 казахстанских фильмов и 8 сериалов. Но по факту было снято 135 фильмов и 8 сериалов, ещё 12 работ не были сданы, а по 3 нет информации. При этом, в 2019 году планировалось снять 17 фильмов, по факту сняли всего 11 картин, ещё 6 — пока не сданы.

Среди снятых фильмов средняя длительность художественного фильма составила 100,5 минуты, документального фильма — 50,1 минуты, анимационного фильма — 37,7 минуты. Средняя длительность короткометражек составила 28,8 минуты. В 2019 году было снято только два вида фильмов: художественные, с длительностью 117,4 минуты, и документальные, со средней длительностью 52,6 минуты, - отмечает ranking.kz.

Среди снятых за пятилетку фильмов в жанровой разбивке было снято 57 драм, 75 документальных фильмов и 3 анимационных фильма. В том числе в 2019 году была снята 1 драма и 7 документальных фильмов. Ещё по 3 фильмам определённой информации по жанрам нет.

В языковом разрезе, естественно, преобладают казахоязычные (71 фильмов) и русскоязычные (58) киноленты. Также было снято 4 картины на английском и 1 фильм — на двух языках, русском и казахском. По одной киноленте нет информации.

За январь–сентябрь 2019 года было оказано услуг по производству кино- и видеофильмов, телевизионных программ, а также фонограмм и музыкальных записей на сумму 41,2 млрд тенге, против 40 млрд тенге годом ранее.

Исходя из озвученных данных, нужно полагать, что аналитиками ranking.kz не учитывались коммерческие кинофильмы и проекты, снятые на частные деньги и завоевавшие популярность у зрителей. Напомним, что за последние 4 года в отечественном кинопрокате выходили не только казахстанские драмы, но и комедии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!