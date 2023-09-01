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Министерство культуры и спорта преобразуют в Министерство туризма и спорта

Министерство культуры и спорта преобразуют в Министерство туризма и спорта Фото: Zakon.kz
Согласно указу президента Касым-Жомарта Токаева, Министерство культуры и спорта РК преобразуют в Министерство туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу главы государства, спортивное ведомство теперь будет также отвечать за развитие туризма. Культуру переводят под контроль Министерства информации и общественного развития РК, которое преобразовали в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Также стало известно о том, что Асхата Оралова освободили от должности Министра культуры и спорта Республики Казахстан.

О том, почему президент констатировал отсутствие успехов в сфере туризма в своем Послании, читайте здесь.

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