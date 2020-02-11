Дом волонтеров появится в Алматы
Бакытжан Сагинтаев встретился с волонтерскими организациями Алматы
Аким Алматы провел встречу с представителями волонтерских организаций мегаполиса, на которой обсудил планы на ближайший год, объявленный Президентом Казахстана Камыс-Жомартом Токаевым Годом волонтера, передает zakon.kz.
Глава мегаполиса отметил, что Алматы всегда был и остается на передовых позициях в плане участия неравнодушных горожан во всех сферах жизнедеятельности города, многие жители Алматы стали неотъемлемой частью городского сообщества.
Представители волонтерских организаций на встрече внесли свои предложения.
Среди предложений — провести парад добра, экологический забег, высадить аллею, организовать правовую помощь жителям и занятия по юридической грамотности для школьников. Не менее важна помощь малоимущим, одиноким пожилым людям и детям с особыми потребностями. Все эти проекты будут поддержаны, - сообщил Бакытжан Сагинтаев в своем Instagram.
Аким отметил, что волонтерское движение становится серьезным социально-ответственным делом.
Актуальны вопросы подготовки волонтерских групп, создания единой информационной базы. Все эти задачи сможем решить, объединив усилия и ресурсы. С этой целью создадим Дом волонтеров, который станет эффективной площадкой взаимодействия волонтеров и общества, - заключил Сагинтаев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
11.02.2020 Бүгін Алматының волонтер ұйымдарының өкілдерімен кездестім, Мемлекет басшысы биылғы жылды Волонтер жылы деп жариялағандықтан алдағы іс-қимылымыздың жоспары үшін «сағаттарымызды салыстырдық». Ізгі ниетті қалалықтар қала өмірінің барлық салаларында белсенді және қала қауымдастығының ажырамас бөлігіне айналуда. Айтылған ұсыныстар — мейірімділік шеруін, экологиялық жүгіруді, тұрғындарға құқықтық көмек көрсетуді және оқушылардың заңнамалық сауаттылығы бойынша сабақтар өткізуді ұйымдастыру. Аз қамтылғандарға, жалғыз басты қарт адамдарға және ерекше қажеттілікті талап ететін балаларға қолдау көрсету барынша маңызды. Бұл жобалардың барлығы қолдау табатын болады. Волонтерлік қозғалыс салиқалы әлеуметтік-жауапты іске айналуда. Сондықтан волонтерлік топтарды дайындау, бірыңғай ақпараттық базаны құру – өзекті мәселелер. Күш-жігеріміз бен ресурстарды біріктіре отырып, аталған міндеттердің барлығын шешеміз. Осы мақсат үшін волонтерлар мен қоғам арасындағы өзара іс-қимылдың тиімді алаңына айналатын Волонтерлар үйін құратын боламыз. —— Сегодня встретился с представителями волонтерских организаций Алматы, чтобы «сверить часы» для плана действий в этом году, объявленном Главой государства Годом волонтера. Неравнодушные горожане активны практически во всех сферах жизнедеятельности города и стали неотъемлемой частью городского сообщества. Среди предложений — провести парад добра, экологический забег, высадить аллею, организовать правовую помощь жителям и занятия по юридической грамотности для школьников. Не менее важна помощь малоимущим, одиноким пожилым людям и детям с особыми потребностями. Все эти проекты будут поддержаны. Волонтерское движение становится серьезным социально-ответственным делом. Поэтому актуальны вопросы подготовки волонтерских групп, создания единой информационной базы. Все эти задачи сможем решить, объединив усилия и ресурсы. С этой целью создадим Дом волонтеров, который станет эффективной площадкой взаимодействия волонтеров и общества.
Добавим, что 27 августа Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении 2020 года Годом волонтера. Волонтерство - это не просто бесплатная работа, это показатель ответственности граждан и готовность менять мир к лучшему. По данным ООН, вклад волонтерства в мировую экономику составляет более 400 млрд долларов ежегодно. Как неоднократно отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, ошибочно воспринимать волонтерство лишь, как разовые субботники и экологические мероприятия, челленджи, но они важны и необходимы, поэтому поддерживаются со стороны Президента.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!