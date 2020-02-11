Дом волонтеров появится в Алматы

Бакытжан Сагинтаев встретился с волонтерскими организациями Алматы

Аким Алматы провел встречу с представителями волонтерских организаций мегаполиса, на которой обсудил планы на ближайший год, объявленный Президентом Казахстана Камыс-Жомартом Токаевым Годом волонтера, передает zakon.kz.

Глава мегаполиса отметил, что Алматы всегда был и остается на передовых позициях в плане участия неравнодушных горожан во всех сферах жизнедеятельности города, многие жители Алматы стали неотъемлемой частью городского сообщества.

Представители волонтерских организаций на встрече внесли свои предложения.

Среди предложений — провести парад добра, экологический забег, высадить аллею, организовать правовую помощь жителям и занятия по юридической грамотности для школьников. Не менее важна помощь малоимущим, одиноким пожилым людям и детям с особыми потребностями. Все эти проекты будут поддержаны, - сообщил Бакытжан Сагинтаев в своем Instagram.

Аким отметил, что волонтерское движение становится серьезным социально-ответственным делом.

Актуальны вопросы подготовки волонтерских групп, создания единой информационной базы. Все эти задачи сможем решить, объединив усилия и ресурсы. С этой целью создадим Дом волонтеров, который станет эффективной площадкой взаимодействия волонтеров и общества, - заключил Сагинтаев.

Добавим, что 27 августа Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении 2020 года Годом волонтера. Волонтерство - это не просто бесплатная работа, это показатель ответственности граждан и готовность менять мир к лучшему. По данным ООН, вклад волонтерства в мировую экономику составляет более 400 млрд долларов ежегодно. Как неоднократно отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, ошибочно воспринимать волонтерство лишь, как разовые субботники и экологические мероприятия, челленджи, но они важны и необходимы, поэтому поддерживаются со стороны Президента.

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