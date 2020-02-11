Российские врачи сбежали от пациента с подозрением на коронавирус

Медики разговаривали с мужчиной через закрытые двери.

В Уфе врачи инфекционной больницы отказались обследовать 27-летнего россиянина на наличие коронавируса, который вернулся из Китая, передает zakon.kz со ссылкой на НТВ.

Молодой человек прилетел из Пекина, где работал на протяжении восьми месяцев. Вскоре он почувствовал недомогание, и родственники посоветовали ему "на всякий случай" провериться на коронавирус, так как в семье есть маленький ребенок. По словам отца, сын, придя в больницу и рассказав о намерениях сдать анализы на коронавирус, сразу же вызвал переполох среди медиков.

Сначала сын пошел в здание, где сдаются анализы. Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал сразу же "растворился", и с криками его отправили в приемный покой больницы, - рассказал Владислав, отец пациента.

В другом здании произошло то же самое. Врач, к которой обратился парень, убежала от него в самый дальний кабинет. Медики разговаривали с пациентом через закрытые двери. После этого его попросили покинуть больницу через черный ход.

В Минздраве Башкирии прокомментировали инцидент. Там сообщили, что сейчас проводится служебная проверка по этому случаю, но "документальных подтверждений нет". В ведомстве добавили, что для всех медицинских организаций разработан алгоритм действий при работе с пациентами, поступающими с подозрением на коронавирус.

Этот алгоритм должен соблюдаться неукоснительно. Без внимания этот случай не останется однозначно, — рассказала руководитель пресс-службы Минздрава РБ Светлана Кускарбекова.

Инкубационный период китайского коронавируса может достигать 24 дней, а не ограничиваться двумя неделями, как предполагали раньше. По последним данным, число заразившихся 2019-nCoV в Китае продолжает увеличиваться. Власти КНР подтвердили свыше 40 тысяч случаев заражения. Скончались более 900 человек.

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