Казахстанцев предлагают уведомлять при использовании их персональных данных

Мы предлагаем внедрить специальный сервис, который будет уведомлять граждан о действиях, совершаемых с их персональными данными - Оспанов.

Уведомлять каждого гражданина о действиях, совершаемых с его персональными данными, узаконить цифровые документы и разрешить гражданам получать госуслуги при помощи биометрических данных. Эти и ряд других нововведений предлагаются в законопроекте, регулирующем вопросы цифровых технологий, передает zakon.kz.

Представляя законопроект в Мажилисе Парламента РК, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, подчеркнул, что эти поправки направлены на гармонизацию законодательства с требованиями времени. Одна из ключевых предлагаемых новелл касается усиления защиты персональных данных казахстанцев.

В этом законопроекте мы предлагаем внедрить специальный сервис, который будет уведомлять граждан о действиях, совершаемых с их персональными данными. То есть каждый человек будет знать кто, как и для чего запрашивает и использует его персональные данные. Кроме того, считаем важным определить уполномоченный орган по защите персональных данных. Таким образом, государство сможет обеспечить неприкосновенность частной жизни наших граждан,- отметил Аблайхан Оспанов.

Законопроект содержит в себе 252 поправки по 6 основным направлениям, которые нацелены на создание правовой основы для расширения применения и дальнейшего внедрения цифровых технологий в Казахстане. К примеру, одно из актуальных направлений работы – легитимизация цифровых документов.

В данном законопроекте мы предлагаем ввести сервис цифровых документов на базе мобильного правительства. Этот механизм упростит процесс получения государственных и негосударственных услуг гражданами Республики, не имеющих при себе удостоверяющих документов на бумажном носителе. Технически к внедрению этого нововведения мы уже готовы, в приложении "eGov mobile" нами уже реализован такой сервис, - подчеркнул Аблайхан Оспанов.

Облегчить процесс получения государственных услуг для граждан должно и использование биометрических данных. В пилотном режиме данный подход уже реализован в нескольких Центрах обслуживания населения в городах Нур-Султан, Алматы и Кызылорда. Предложение - законодательно закрепить порядок сбора и использования биометрических данных.

Это предоставит возможность человеку получать услуги, используя, к примеру, свои отпечатки пальца и изображение лица, не только в некоторых ЦОНах Нур-Султана, Алматы и Кызылорды, а практически во всех отделениях корпорации "Правительство для граждан" по всей стране. То есть у граждан, будет выбор, какой подход использовать: традиционный - для которого нужны паспорт, удостоверение личности, ЭЦП; или современный - подтверждая свою личность отпечатком пальца или изображением лица, по аналогии с Touch ID и Face ID на мобильных телефонах, - пояснил вице-министр.

По его словам, реализация предлагаемых подходов при внедрении цифровых технологий будет способствовать созданию прозрачной системы госуправления, а также на основе аналитики данных развивать секторы экономики за счет точного планирования и прогнозирования социально-экономических показателей.

Эти меры, в свою очередь, позволят улучшить инвестиционный климат в сфере ІТ, усилить защиту персональных данных и обеспечение национальной безопасности, а также выстроить эффективную обратную связь с населением.

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