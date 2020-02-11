В Алматы эвакуировали посетителей ТРЦ на пр. Назарбаева

Все из-за подозрительного пакета.

Из торгового центра "Ramstore ALL IN" на пр. Назарбаева в Алматы эвакуировали посетителей, передает zakon.kz.

В ТРЦ на пр. Назарбаева (уг. ул. Жолдасбекова) нашли подозрительный пакет, предварительно сообщили в полиции Алматы.

Всех, кто там находился эвакуировали. Идет проверка.

В данном торговом центре находятся торговые помещения, филиалы банков, офисы.

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