Это не карантин. Бекшин рассказал об эвакуированных казахстанцах из Китая

Среди прибывших есть студенты, 5 новорожденных до 1 года и 9 детей до 14 лет.

Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК – Жандарбек Бекшин рассказал о самочувствии казахстанцев, которых привезли сегодняшним рейсом из Китая в Нур-Султан, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня у всех самочувствие хорошее, жалоб не предъявляют. 217 человек размещены в медицинской организации. Сейчас проводится их медицинский разносторонний осмотр. Затем у них будут взяты пробы на лабораторный анализ на коронавирусную инфекцию, — сообщил на брифинге в СЦК Бекшин.

По его словам, в течение трех дней врачи планируют их обследовать, и если у них не будет жалоб и хорошие результаты анализов, то все будут выписаны.

Это не карантин. Это провизорная госпитализация для обследования граждан. Телефоны у них не отбирались, они на руках. Мы дали алгоритм, чтобы обработать их, дезинфицирующими салфетками. Потому что вирус очень чувствителен к дезинфицирующим средствам. Он чувствителен особенно к спирту и ультрафиолетовому облучению, — добавил главный санитарный врач.

Помимо взрослых людей, среди прибывших, по его словам, есть студенты, 5 новорожденных до 1 года и 9 детей до 14 лет.

Они приехали в 6.05. Пока их переписали, пока термометрию провели, пока доехали. Это 7 км за городом. По приезду провели сортировку. Надо было еще раз посмотреть. Провели сортировку с грудничками отдельно, с детьми отдельно. Сортировку проводили. Тоже снова термометрию проводили. Это затянулось где-то до 11:00. После этого утренний завтрак, который приготовили, он остыл. Была каша, допустим, она уже слиплась. Потом подошло время второго завтрака, тогда был дан второй завтрак. И где-то в районе 14:30 накормили обедом, — объяснил Жандарбек Бекшин.

Ранее на заседании правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о вернувшихся из Китая казахстанцах в связи с коронавирусной инфекцией в Ухани. Борт с гражданами Казахстана прибыл сегодня в Нур-Султан в 6:05 часов из Пекина с 217 гражданами Казахстана из 36 городов Китая.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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