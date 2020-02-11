Токаев назначил Ералы Тугжанова заместителем премьер-министра
Ранее его кандидатуру утвердили в Мажилисе Парламента РК.
Президент Казахстана подписал указ о назначении Ералы Тугжанова на должность заместителя премьер-министра Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан. , - говорится в тексте указа.
Ранее его кандидатуру согласовали в Мажилисе Парламента РК.
Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который подчеркнул большой опыт работы и высокий профессионализм Тугжанова.
Тугжанов Ералы Лукпанович родился 13 мая 1963 года в селе Шагатай Уральской области.
В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет. Квалификация "Юрист", специальность "Правоведение". В 1994 году окочил Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан.
Трудовой стаж:
- Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980-04.1981);
- Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991-09.1998);
- Аспирант института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1991-11.1994);
- Научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1994-03.1996);
- Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (03.1996-07.1997);
- Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (04.1997-07.1999);
- Директор филиала Казахского государственного юридического университета (07.1999-10.2000);
- Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000-02.2001);
- Заместитель акима Карагандинской области (02.2001-02.2006);
- Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (24.04.2006-02.2008);
- Заместитель Председателя - Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (02.2008-03.2017);
- Аким Мангистауской области (14.03.2017-09.2019);
- Председатель Федерации профсоюзов Казахстана (с 09.2019)
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