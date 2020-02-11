Токаев назначил Ералы Тугжанова заместителем премьер-министра

Ранее его кандидатуру утвердили в Мажилисе Парламента РК.

Президент Казахстана подписал указ о назначении Ералы Тугжанова на должность заместителя премьер-министра Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан. , - говорится в тексте указа.

Ранее его кандидатуру согласовали в Мажилисе Парламента РК.

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который подчеркнул большой опыт работы и высокий профессионализм Тугжанова.

Тугжанов Ералы Лукпанович родился 13 мая 1963 года в селе Шагатай Уральской области.

В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет. Квалификация "Юрист", специальность "Правоведение". В 1994 году окочил Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан.

Трудовой стаж:

- Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980-04.1981);

- Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991-09.1998);

- Аспирант института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1991-11.1994);

- Научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1994-03.1996);

- Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (03.1996-07.1997);

- Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (04.1997-07.1999);

- Директор филиала Казахского государственного юридического университета (07.1999-10.2000);

- Директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000-02.2001);

- Заместитель акима Карагандинской области (02.2001-02.2006);

- Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (24.04.2006-02.2008);

- Заместитель Председателя - Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (02.2008-03.2017);

- Аким Мангистауской области (14.03.2017-09.2019);

- Председатель Федерации профсоюзов Казахстана (с 09.2019)

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