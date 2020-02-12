Как сенаторы пытаются помочь текстильщикам

56 предприятий легкой промышленности республики объединились в консорциум, в одиночку бороться с системой трудно.

Ни одного белого халата, полицейской формы и камуфляжа не сшито в Казахстане полностью из отечественного сырья. Об этом представители легкой промышленности заявили в Сенате, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Получить госзаказ мешает бюрократия и подмена понятий. Например, когда по ГОСТу изделие называют сорочкой, а по условиям тендера рубашкой.

Командирам, руководителям силовых ведомств и госорганов пришлось вступить в диалог с представителями предприятий легкой промышленности. Разговор о том, что шьют казахстанские портные, в Сенате идет уже четвертое заседание подряд. По словам текстильщиков, условия тендеров могут измениться в самый неожиданный момент, когда новые станки под конкретный материал стоимостью более миллиона долларов уже в цеху.

Оборудование это мы начали изготавливать в 2019 году в январе в Германии. Шесть месяцев ушло на изготовление, три на монтаж, в сентябре мы запустились, и к декабрю, к этим срокам 15 декабря мы с большим трудом успели, чтобы не попасть на штрафы. 60 тысяч погонных метров мы поставили. 2020 год заказчик отменяет полиуретановое покрытие, - сообщил учредитель группы текстильных компаний Бауыржан Джамалов.

В начале февраля подрядчику сообщили: контракт с ним расторгается. Такой стиль работы Министерства обороны с исполнителями председатель верхней палаты Парламента назвала издевательством.

Вот народ сидит перед вами. Они что, с луны, что ли, прилетели? За ними сколько тысяч людей с семьями. Это у них 6,5 тысяч умножьте на четыре, там на пять человек. Сколько человек они кормят! И они же, кстати, налогоплательщики, на деньги которых содержится армия, и вам платят зарплату, мы все здесь сидящие. Вы не думайте, что вы такие обособленные, мощные и закрытые, вы полностью зависите от общества, - сказала председатель Сената Дарига Назарбаева.

56 предприятий легкой промышленности республики объединились в консорциум, в одиночку бороться с системой трудно. Их представители настаивают, чтобы государственный оборонный заказ получали не просто поставщики с казахстанской регистрацией, а те, кто полностью использует отечественное сырье. Нередки случаи, когда шьют наши, а ткань привозят из Узбекистана или Беларуси.

Давайте представим, что мы находимся в состоянии войны с теми странами, откуда мы сегодня, как вы говорите, устраивают вас больше и обеспечивают нас с вами. И что, как?, - спросил депутат Сената Кайрат Кожамжаров.

Подобные случаи ставят под угрозу национальную безопасность, считают сенаторы. Поэтому требуют при госзаказе отдавать приоритет отечественному сырью. Нитки, пуговицы, ткань и наполнитель, все должно быть казахстанским.

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