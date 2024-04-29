Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Могут ли легкую промышленность Казахстана освободить от НДС

Могут ли легпром Казахстана освободить от НДС, рассказал министр , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:26 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева в кулуарах Мажилиса спросили, что он думает об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий легкой промышленности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, министр заявил, что отечественных производителей нужно поддерживать, однако освобождение от НДС – это слишком значительная льгота для бизнеса.

"Я, как человек ответственный за производство, смотрю на это положительно и считаю, что нужно поддерживать определенные производства. Но здесь мы не всегда сможем пойти на такие масштабные льготы, потому что освобождение от НДС – это значительная льгота. Поэтому нужно, чтобы казахстанский квазигоссектор, госзакупки, то есть мы сами постарались поддержать местных производителей. В этом плане мы должны создать условия, чтобы при прочих равных условиях мы покупали продукцию именно казахстанских производителей, даже чуть дороже", – сказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

В связи с этим журналисты уточнили у главы Минпромышленности, в костюме какого производителя он сегодня пришел в Мажилис.

"Допустим, домой постельное белье я покупаю только казахстанских брендов. По поводу костюма, я считаю, что это не совсем корректный вопрос", – ответил Канат Шарлапаев.

Ранее депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов высказался о машиностроительной отрасли Казахстана. Мажилисмен считает, что при действующей государственной поддержке машиностроительная отрасль не показывает нужных результатов.

Читайте также

Байжанов, Бишимбаев, суд, Астана
Прокуратура отказалась от одного обвинения в отношении Байжанова
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
В Ботсаду Алматы рассказали о цветке, за срыв которого можно получить многомиллионный штраф
В Ботсаду Алматы рассказали о цветке, сорвав который, можно получить многомиллионный штраф
Тамила Языкова
Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Работа
В мире распространяется понятие "тихое увольнение"
Экстрадировали из России мошенника
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: