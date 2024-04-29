Могут ли легкую промышленность Казахстана освободить от НДС

Министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева в кулуарах Мажилиса спросили, что он думает об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий легкой промышленности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, министр заявил, что отечественных производителей нужно поддерживать, однако освобождение от НДС – это слишком значительная льгота для бизнеса.

"Я, как человек ответственный за производство, смотрю на это положительно и считаю, что нужно поддерживать определенные производства. Но здесь мы не всегда сможем пойти на такие масштабные льготы, потому что освобождение от НДС – это значительная льгота. Поэтому нужно, чтобы казахстанский квазигоссектор, госзакупки, то есть мы сами постарались поддержать местных производителей. В этом плане мы должны создать условия, чтобы при прочих равных условиях мы покупали продукцию именно казахстанских производителей, даже чуть дороже", – сказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

В связи с этим журналисты уточнили у главы Минпромышленности, в костюме какого производителя он сегодня пришел в Мажилис.

"Допустим, домой постельное белье я покупаю только казахстанских брендов. По поводу костюма, я считаю, что это не совсем корректный вопрос", – ответил Канат Шарлапаев.

Ранее депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов высказался о машиностроительной отрасли Казахстана. Мажилисмен считает, что при действующей государственной поддержке машиностроительная отрасль не показывает нужных результатов.