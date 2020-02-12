Риутальный зал по-соседству возмутил жителей частного сектора

Жители микрорайона уже обратились с жалобой в прокуратуру.

Жители Усть-Каменогорска в шоке от нового соседства. Предпринимательница, выкупив территорию в частном секторе, решила открыть ритуальный зал, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Несмотря на непогоду, работа строителей кипит. Правда, подгоняют их не сроки, а растущее негодование соседей.

Несчастья про исходят у каждого, но мы бы не хотели созерцать это несчастье на своей улице, - сказала жительница Ксения Виндерских.

Под созерцанием несчастья местные жители подразумевают траурную церемонию. Вынос тела, прощание с усопшим. Все эти услуги предпринимательница решила оказывать посреди частного сектора. На что даже получила все необходимые разрешительные бумаги, правда, с небольшим пояснением специалистов.

К этим материалам по отводу земельного участка была еще приложена пояснительная записка, и в этой пояснительной записке было написано, что там будут реализовываться венки, мраморные плиты, мозаики, и так далее. Про усопших там разговора не было, - сказал замруководителя городского управления охраны общественного здоровья Арман Сагындыков.

О том, что покойники здесь все-таки будут, на встрече с местным населением подтвердила и сама предпринимательница, решившая открыть частный прощальный ритуальный зал.

Эта ситуация, она морально нас убивает. Нам не надо сюда горе тащить, смерти, - сказал житель Петр Егорин.

А вот смерти местным бояться не стоит, заявила предпринимательница на встрече с местным населением, предположив, что в таком соседстве есть даже плюсы.

Они нам объясняют, что как это будет чудно и хорошо, мы не будем ехать за тридевять земель, мы воспользуемся услугами здесь, вот такое предложение они нам сделали, - сказал Егорин.

Но помирать местные пока не собираются, и поэтому решили отстаивать свое право на долгую и веселую жизнь. Жители микрорайона уже обратились с жалобой в прокуратуру города, правда, получили отказ в связи с мораторием на проверки малого бизнеса. Теперь они готовят исковое заявление в суд.

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