В Восточно-Казахстанской области отменили занятия для начальных классов

Отмена занятий связана с неблагоприятными погодными условиями.

По информации Управления образования, в Восточно-Казахстанской области отменили занятия для учащихся первой смены, сообщает zakon.kz.

12 февраля в Усть-Каменогорске из-за мороза -28 градусов отменяются занятия учащихся первой смены с первого по четвёртый класс. В Семей из-за мороза -23 градуса отменяются занятия учащихся первой смены с первого по четвёртый класс, – говорится в сообщении ДЧС.

Так же занятия отменены в следующих районах:

Шемонаихинский район. мороз -27, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Район Алтай. мороз -30, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Риддер. мороз -27, ветер 3 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Бородулихинский район. мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Уланский район. мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Кокпектинский район. мороз -30, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Жарминский район. мороз -30, с. Жангиз-тобе,с. Шуақ, с. Жарық, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Бескарагайский район. мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Курчатов. мороз -23, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Зайсанский район. гололед, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.

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