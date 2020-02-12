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В Восточно-Казахстанской области отменили занятия для начальных классов

Отмена занятий связана с неблагоприятными погодными условиями.

Фото : Костанайтв12 февраля 2020, 07:40

По информации Управления образования, в Восточно-Казахстанской области отменили занятия для учащихся первой смены, сообщает zakon.kz.

12 февраля в Усть-Каменогорске из-за мороза -28 градусов отменяются занятия учащихся первой смены с первого по четвёртый класс. В Семей из-за мороза -23 градуса отменяются занятия учащихся первой смены с первого по четвёртый класс, – говорится в сообщении ДЧС.

Так же занятия отменены в следующих районах:

Шемонаихинский район. мороз -27, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Район Алтай. мороз -30, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Риддер. мороз -27, ветер 3 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Бородулихинский район. мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Уланский район. мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Кокпектинский район. мороз -30, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Жарминский район. мороз -30, с. Жангиз-тобе,с. Шуақ, с. Жарық, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Бескарагайский район. мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Курчатов. мороз -23, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Зайсанский район. гололед, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.


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