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Молния ударила в пассажирский самолет в небе над Англией

В регионе были неблагоприятные метеоусловия, вызванные ураганом "Сиара".

Фото : царьград12 февраля 2020, 08:13

Молния поразила летящий в плохую погоду пассажирский самолет в небе над Великобританией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Рейс авиакомпании Aer Lingus вылетел из аэропорта Бирмингема в воскресенье, 9 февраля, и направлялся в Дублин. В регионе были неблагоприятные метеоусловия, вызванные ураганом "Сиара". При этом перевозчик не стал отменять рейс.

На кадрах видно, как самолет летит в дождь, когда в него ударяет разряд молнии. Предположительно, лайнер немного отклонился и накренился, но затем без особых изменений продолжил полет.

Авиакомпания подтвердила, что инцидент произошел через три минуты после взлета. Самолет не получил никаких повреждений и благополучно приземлился в Дублине. При этом многие пользователи Сети отметили, что самолеты рассчитаны на полет в неблагоприятных условиях и на возможное попадание молнии.


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