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174 тысячи пенсионеров не обратились за своими пенсионными

Сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет 10 604 764 131 тенге.

Фото : rudnyi-altai.kz12 февраля 2020, 08:58

174 тысячи человека, достигшие пенсионного возраста, не обратились за пенсионными выплатами из ЕНПФ, передает zakon.kz.

Несмотря на регулярное оповещение со стороны ЕНПФ о необходимости своевременного обращения за пенсионными выплатами, 174 235 человек (по данным на 01.01.2020г.), достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, до сих пор этого не сделали. Общая сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет 10 604 764 131 тенге, - сообщили в ЕНПФ.

ЕНПФ проводит ряд мероприятий для всех получателей, достигших пенсионного возраста, но не обратившихся за выплатами: рассылку на казахском и русском языках SMS–сообщений, уведомлений на электронную почту, а также отправку корреспонденции на почтовые адреса получателей. На сайте ЕНПФ и в социальных сетях на постоянной основе размещается информация по данной теме.

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо обратиться в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) по месту жительства. При себе необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность получателя, и оригинал для сверки, а также сведения о банковском счете, на который будут поступать выплаты из пенсионных накоплений одновременно с пенсией из бюджета.

ЕНПФ напоминает, что лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (мужчины - 63 лет и женщины, достигшие с 1 января 2020 года 59,5 лет), а также лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику, - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает 12-ти кратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2020 году размер минимальной пенсии 38 636 тенге, 12-ти кратный размер - 463 632 тенге), то она выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно.


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