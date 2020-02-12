Еще две улицы станут односторонними в Нур-Султане 

С 15 февраля улицы Исмаилова и Рамазан станут односторонними.

В Нур-Султане в целях оптимизации движения транспорта по улицам Исмаилова и Рамазан в районе ТД "Есиль" с 15 февраля текущего года планируется внедрение одностороннего движения, сообщает zakon.kz.

В акимат обратились жители с многочисленными жалобами по поводу затруднительного движения по данным улицам. Совместно с Управлением административной полиции проведено обследование дорожно-технических условий этих участков и принято решение о внедрении одностороннего движения. Причем, движение будет организовано по часовой стрелке, а именно: по улице Исмаилова в западном направлении, по улице Рамазан в восточном направлении. Водителям необходимо заранее планировать маршрут поездки и учитывать вышеописанные изменения, - говорится в сообщении столичного акимата.

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