Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Еще две улицы станут односторонними в Нур-Султане 

С 15 февраля улицы Исмаилова и Рамазан станут односторонними.

Фото : astana.gov.kz12 февраля 2020, 09:16

В Нур-Султане в целях оптимизации движения транспорта по улицам Исмаилова и Рамазан в районе ТД "Есиль" с 15 февраля текущего года планируется внедрение одностороннего движения, сообщает zakon.kz.

В акимат обратились жители с многочисленными жалобами по поводу затруднительного движения по данным улицам. Совместно с Управлением административной полиции проведено обследование дорожно-технических условий этих участков и принято решение о внедрении одностороннего движения. Причем, движение будет организовано по часовой стрелке, а именно: по улице Исмаилова в западном направлении, по улице Рамазан в восточном направлении. Водителям необходимо заранее планировать маршрут поездки и учитывать вышеописанные изменения, - говорится в сообщении столичного акимата.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты