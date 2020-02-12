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В Алматы ликвидировали незаконное строение

Ответчику высылали предписания, но он на них не реагировал.

Фото : facebook12 февраля 2020, 09:31

В Бостандыкском районе Алматы на пересечении проспекта Абая и р. Есентай (Абая 46/2) 11 февраля по решению суда было снесено ограждение и демонтировано строение (летняя площадка), передает zakon.kz.

Ранее главным специалистом Управления градостроительного контроля Артыкбаем Болганбаевым было установлено, что владелец ИП без правоустанавливающих документов самовольно занимает земельный участок, выставил ограждение и возвел деревянные постройки. По данному факту инспектором был составлен адмпротокол №192 по ст 136 кодекса РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в Управлении градостроительства.

Ответчику высылали предписания, но он на них не реагировал.


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