19 февраля состоится дебют Майры Мухамедкызы в опере "Дон Карлос"

В партии Елизаветы сложно все: и вокал, и актерское мастерство.

19 февраля вниманию жителей и гостей столицы будет предложена грандиозная опера Дж. Верди "Дон Карлос". В главной партии королевы Елизавета Валуа на сцену Большого зала "Астана Опера" впервые выйдет знаменитая ведущая солистка театра Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК Майра Мухамедкызы, сообщает zakon.kz.

В партии Елизаветы сложно все: и вокал, и актерское мастерство. Что такое быть королевой? Это значит, что тебе необходимо показать стать, особую пластику движений, грацию. Елизавета молода, умна и властна, нужно создать образ так, чтобы публика поверила, что я королева. До этой партии в моем репертуаре были только влюбленные, либо умирающие девушки. Сейчас я ищу свой образ: пытаюсь понять, о чем она думает, что чувствует. Елизавета – глубоко страдающая женщина – всем сердцем любит Дона Карлоса, но сохраняет свою честь во имя короля. Когда я репетирую, то всякий раз задумываюсь, какая сложная у них жизнь. К примеру, у ног короля Филиппа лежит весь мир, но он страдает от того, что его не любят. В такие моменты понимаю, что я счастливая оперная певица, потому что имею возможность примерить на себя судьбы разных персонажей, а потом снова стать собой, - рассказала Майра Мухамедкызы.

В главных партиях выступят ведущие солисты "Астана Опера": Филипп II – Народный артист Армении Барсег Туманян, Дон Карлос – Заслуженный деятель Казахстана кавалер Ордена Звезды Италии Медет Чотабаев, Родриго – Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев, и солисты театра: Великий инквизитор – Болат Есимханов, Принцесса Эболи – Татьяна Вицинская, Монах – Шынгыс Расылхан, Тебальдо – Мадина Исламова, Голос с неба – Елена Ганжа, Граф ди Лерма – Ерулан Камел, Герольд – Рамзат Балакишиев.

Симфонический оркестр, хор, артисты балета, миманс "Астана Опера", музыкальный руководитель и дирижер – главный дирижер театра Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев. Режиссер-постановщик, сценограф – обладатель самой престижной награды оперного мира Opera Star Award 2019 Давиде Ливермор. Сценография – студия Gio Forma, художники по костюмам – Заслуженные деятели Казахстана Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Либретто Жозефа Мери и Камиля дю Локля по одноименной драме Фридриха Шиллера. Мировая премьера состоялась 11 марта 1867 года в Париже, премьера постановки в "Астана Опера" с огромным успехом прошла в октябре 2019 года в рамках седьмого театрального сезона.

Начало в 19:00

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