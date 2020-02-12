Сара Алпысовна Назарбаева отмечает свой день рождения

Впервые за 30 лет она отмечает праздник не в статусе первой леди.

Сегодня, 12 февраля, Сара Алпысовна Назарбаева - супруга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 79 лет, сообщает zakon.kz.

Сара Алпысовна Назарбаева (в девичестве Конакаева) родилась 12 февраля 1941 года в селе Кызылжар Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за будущего президента страны, а тогда еще молодого металлурга "Кармета" Нурсултана Назарбаева.

В своих воспоминаниях сам Елбасы о встрече с будущей супругой писал так:

Самым памятным днем тех лет вошла в мою жизнь первая встреча с будущей женой Сарой. А произошла эта встреча... под доменной печью, после аварии. Когда происходит авария и металл проливается на землю, смена не уходит, пока не восстановит желез­нодорожное движение. Такой уж твердый порядок: хоть день, хоть сутки, но сами разбирайтесь с собственными огрехами. Вот в такой неприятный момент – почти сутки на ногах, все в саже, прокопченные, одни глаза да зубы блестят – и повстречал я девушку, которая в ту ночь дежурила по электроподстанции и пришла посмотреть, что у нас под печью творится… Ну а вскоре - устроили для нас комсомольско-молодежную свадьбу.

Президентская чета воспитала трех дочерей: Даригу, Динару и Алию. Сара Алпысовна на протяжении многих десятилетий поддерживала Лидера нации в его инициативах, а также сама сделала большой вклад в развитие страны.

В феврале 1992 года Сара Алпысовна Назарбаева стала основателем и президентом республиканского детского благотворительного фонда "Бобек" ("Малыш"). Сегодня "Бобек" – самый активный благотворительный фонд республики, получивший признание не только в Казахстане, но и за рубежом. На счету фонда – сотни и тысячи благотворительных акций, оказание помощи сиротам и инвалидам, поддержка матерей.

С июля 1994 года Сара Назарбаева – президент фонда "SOS – детские деревни Казахстана". С марта 1999 года – председатель попечительского совета благотворительного фонда "Демография".

За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций. Среди них такие весомые, как Международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, Международная премия Unity, Премия "Курманджан Датка". Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания". Из рук Софи Лорен Сара Алпысовна получила международную премию "Золотое сердце", учрежденную Красным Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения, - указано на сайте Первого Президента.

В 2010 году она удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International – "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.

Кроме того, Сара Алпысовна является автором ряда книг, посвященных здоровому образу жизни, а также автором образовательного проекта по возрождению нравственно-духовных ценностей, который называется "Самопознание". Главная его цель - возродить общечеловеческие ценности, научить детей жить в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Этот предмет сейчас преподают во всех школах Казахстана.

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