Глава государства отметил, что волонтерство это состояние души и он также сегодня согласился стать почетным послом движения волонтеров в Казахстане.

У меня есть дипломатический ранг, но для меня не менее важен статус почетного посла волонтерского движения, сказал на официальном запуске республиканского фронт-офиса волонтеров "BIRGEMIZ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Волонтерство – это состояние души. Волонтеры - это добровольцы. Я сегодня согласился стать почетным послом движения волонтеров в Казахстане. У меня есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, но данный статус – почетного посла волонтерского движения - я считаю не менее важным, это для меня большая честь, поэтому вместе будем работать. Бәріміз бірге боламыз, — сообщил Токаев.

Мероприятие, на котором принимает участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, проходит в рамках года волонтера. Республиканский фронт-офис волонтеров "BIRGEMIZ" расположен в павильоне "Art Hub" на территории ЭКСПО.

В ходе открытия фронт-офиса были презентованы работа онлайн платформы "QAZVOLUNTEER.KZ" и площадок по 7-ми отраслевым направлениям волонтерства: "Bilim", "Qamqor", "Úmit", "Sabaqtastyq", "Taza Álem" и "Saúlyq".

Фронт-офис – это консультационный, методический, обучающий, информационный центр, в функции которого входят координация и общественный мониторинг волонтерских проектов по всей республике. Координация проектов будет выстроена через региональных координаторов из числа специалистов молодежных ресурсных центров, представителей гражданских центров, НПО.

Отмечается, что работа будет организована по принципу единой вертикали: "республиканский фронт-офис – 17 региональных центров поддержки волонтеров – 85 региональных координаторов". Будет обеспечен единый подход и модерирование из одного центра. Единая сетка управления и модель взаимодействия с центральными и местными исполнительными органами.

Это позволит широко вовлекать общественные, волонтерские организации и государственные органы в реализацию проектов, повысит чувство сопричастности и ответственности за конечные результаты и качество проектов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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