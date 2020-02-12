Астанчанка рассказала, как ее семье живется в казахстанском Пентагоне

Добираемся до основной дороги мы по рельсам, тротуаров у нас нет.

Добираемся до основной дороги по рельсам, тротуаров нет, иногда приходится идти по трубам, вокруг болота – жительница столицы пожаловалась Алтаю Кульгинову на отсутствие инфраструктуры вокруг дома по адресу Акбидай 14, который в народе называют Пентагон, сообщает корреспондент zakon.kz.

Я приходила 28 января на отчетное собрание акима района Байконыр, там был ваш зам, я ставила этот вопрос, и предупреждала Дархана, специалиста района, что явлюсь на это же собрание, с этим же вопросом. Я боюсь, что ему не так много уделяют внимание, и в этом году мы останемся на островке, - сообщила женщина.

Она рассказала, что дом, в котором она живет с семьей на улице Акбидай 14 находится отдельно от основной трассы Ондирис. Из-за его удаленности, в народе дом прозвали - Пентагон.

Добираемся до основной дороги мы по рельсам, потому что тротуаров у нас нет. У нас и так всегда были паводки по весне, топило дорогу и сами рельсы. Не раз наши дети в школу неделями не ходили, мы по трубам добирались на работу. В позапрошлом году первый аким Байконыра приехал и посмотрел нашу дорогу, которая ведет до трассы Ондирис, он эти 600 метров сделал, - сказала она, пожелала чиновнику здоровья и добавила, что сейчас дорога уже пришла в негодность.

Она также обратила внимание акима, что учитывая количество снега выпавшего в этом году, весной, их дом "поплывет". Тем более, что Пентагон всегда окружала талая вода со всего Лесозавода, которая идет к злосчастному дому по канализации.

- Аким байконырского района здесь? Сейчас останетесь, - начал говорить Кульгинов.

Он все знает. Я хочу, чтобы вы держали на контроле. Сейчас Дархан отвечает, он на прошлое собрание не привел застройщика – сзади нашего дома начали вести застройку, подсыпку. И у нас всегда стояли отстойники, вода, болота окружают наш дом. Сейчас все застроили…, - продолжила женщина

- Все понятно. Не переживайте, мы вам поможем. Я возьму на контроль, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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