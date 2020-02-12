Какие проблемы Нур-Султана решит газификация

После перехода на газ индекс загрязнения атмосферы снизится на 25%.

Аким столицы Алтай Кульгинов на отчетной встрече перед населением рассказал о том, какие проблемы города сможет решить газификация, передает zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Во время холодной безветренной погоды стоит смог. Это влияет на здоровье жителей, а количество населения быстро растет. Только ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 потребляют 3,8 млн тонн угля в год. Частный сектор потребляет 500 тыс тонн угля в год. Автомобили выделяют 92 тысячи тонн загрязняющих веществ в год. Поэтому газификация очень важна для столицы. После перехода на газ индекс загрязнения атмосферы снизится на 25%, — отметил аким.

По его словам, 1-2 пусковые комплексы обеспечат газом от АГРС-1, АГРС-2 ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3; 3-6 пусковые комплексы — газораспределительные сети до жилых массивов Коктал -1, Коктал-2; 7-9 пусковые комплексы – газораспределительные сети до жилых массивов Юго-Восток правая и левая сторона, п. Железнодорожный.

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