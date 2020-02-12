Дорожную карту по улучшению положения женщин в Казахстане представили в Алматы

Документ разработало объединение юридических лиц "Альянс женских сил Казахстана".

В 2019 году "Альянс женских сил Казахстана" при поддержке акимата Алматы провел исследование, целью которого было определение социального положения, выявление потребностей разных социальных и возрастных категорий женщин в Алматы. На основе социологического исследования была разработана "Дорожная карта по улучшению положения женщин в Казахстане", передает zakon.kz.

Разработке Дорожной карты предшествовало большое социологическое исследование на основе данных анкетирования по фокус-группам, интервью. Были выявлены основные проблемы женщин, которые и призваны решить предлагаемые в Дорожной карте меры.

Мы выявили, что 40,2% женщин не представляют, что такое права, куда обращаться за помощью. Такая низкая осведомленность, высокая правовая безграмотность ведут к тому, что женщины страдают в большей степени, чем мужчины - не знают, как себя защитить, куда обратиться, не знают, как в той или иной ситуации себя вести, - сказала Раушан Сарсембаева, председатель Альянса женских сил Казахстана.

Также, по ее словам, почти 59% опрошенных в большей степени не согласны с утверждением, что все карьерные пути открыты для женщин.

Многие предприятия и в частном секторе женщин не берут, которые достигли возраста 45 и выше, а на пенсию надо выходить уже за 59-60. Этот разрыв, 15-20 лет, женщины не могут себя полноправно проявить себя на рынке занятости. Они увеличивают армию безработных или самозанятых, - констатировала Сарсембаева.

Также Альянс женских сил беспокоит, что женщины очень редко представлены на руководящих должностях в Казахстане. При этом опрос Альянса среди мужчин показал, что большинство из них считает вышеизложенные проблемы бытовыми, личного характера.

Алматы выбран для пилотного проект по реализации Дорожной карты. Но планы Альянса женских сил по изменению статуса женщин рассчитаны на всю страну.

Исходя из социологического исследования мы составили Дорожную карту занятости, мы ее обсудили с комиссией по делам женщин Алматы, обсудили на уровне Нур-Султана, здесь обсуждение лидеров Альянса происходило со спикером Сената Парламента Даригой Назарбаевой. И сейчас эта Дорожная карта принята на правительственном уровне к исполнению всех государственных структур. Но для того, чтобы понять, насколько все-таки впервые Дорожная карта по улучшению женщин принята, акимат Алматы пошел нам навстречу и мы эту Дорожную карту как пилотный вариант сейчас будем реализовывать в Алматы. Посмотрим, какие плюсы, какие недостатки, где можем усилить работу, - добавила Сарсембаева.

11 января 2020 года на площадке акимата Алматы был проведен мозговой штурм и выработана дорожная карта для повышения благополучия женщин в Алматы. По результатам проведенной работы определен портрет каждой возрастной группы женщин Алматы и разработаны рекомендации в соответствии с потребностями женщин.

В этой связи предлагается создать единый сайт и горячую линию по разъяснению женщинам их прав и помощи в трудных жизненных ситуациях; разработать программу развития социального предпринимательства – как инструмент для развития продуктивной занятости, а также создания инфраструктуры по поддержке социальных предпринимателей (социальные инкубаторы, социальные магазины, социальная аренда в торговых центрах, социальная полка и др.).

Среди других предложений Альянса женских сил - закрепить квоты по принципу «зебры» (50/50) на представленность женщин на уровне местного самоуправления; запустить единую горячую линию по разъяснению вопросов репродуктивного здоровья; повысить статус женщин в обществе и популяризировать имидж работающей женщины под лозунгом "Eńbegі janǵan arýlar".

В предстоящий предвыборный год до выборов в парламент и маслихаты всех уровней Альянс ставит целью активно подготовить, сформировать тех женщин, кто от районов до республиканского уровня (сможет работать в законодательных органах – прим.авт).

Это наша цель, будем работать с Нацкомиссией по делам женщин, на местах с исполнительными органами власти и, конечно, с нашей помощью мы хотим сформировать костяк женщин, которые неравнодушны, хотят что-то изменить, но им возможно не хватает пока знаний. Чтобы женщина могла достойно представлять, продвигать и решать вопросы женщин, - сказала Раушан Сарсембаева.

Отдельные предложения Альянса касаются ужесточения наказания для насильников, в том числе мужей, бьющих своих жен. То есть, криминализация насилия.

Криминализация - не для того, чтобы посадить всех в тюрьму. Конечно, правоохранительные органы боятся, что мы повысим количество тюремного населения. Но когда происходит безнаказанность, и в голове не меняется сознание, что любое преступление в Казахстане как в правовом государстве, должно найти наказание, оно и порождает дальнейшее насилие. Есть одна семья, где мальчику 6 лет и он начинает пинать свою маму, потому что папа позволял себе это делать при детях. И он формировал понимание, что мама - никто, ничто, и вот как папа скажет, так и будет. Сейчас папа сидит 10 суток, отбывает наказание в СИЗО, его пребывание там оплачиваем мы - налогоплательщики. Это нормальная форма наказания? Это и есть все, на что способен Казахстан? – пояснила член Альянса женских сил, председатель Союза кризисных центров Зульфия Байсакова.

Альянс предложил альтернативу уголовному наказанию- перевоспитание насильников.

Если человек совершил преступление, ему обязательно нужно посетить курсы по снижению уровня агрессии и формированию нормального ответственного поведения, а также его необходимо направить на общественные работы. Почему мы тратим деньги на то, чтобы его содержать в СИЗО? Пусть он идет и подметает улицы или роет арыки. Наше предложение таково: если он согласен пройти курсы и общественные работы, мы его не лишаем свободы, но если отказывается, мы принимаем меры уголовной ответственности, лишение свободы от 1 года до 15 лет в зависимости от степени совершенного преступления и телесных повреждений (жертве бытового насилия - авт), - отметила Байсакова.

На основании вышеизложенного Альянс женских сил Казахстана планирует в самое ближайшее время утвердить Дорожную карту по Алматы с указанием конкретных мероприятий, финансовых и административных ресурсов.

По данным статистики, численность населения только в Алматы составляет 1 909,5 тыс. чел., из них женщин (54%) - 1 031 тыс. Средний возраст женщин - 35,2 года. Ожидаемая продолжительность жизни женщин составляет 78 лет. Среди занятого населения женщины составляют - 52%. А из зарегистрированных юридических лиц в МCБ, 32% возглавляют женщины.

Альберт Ахметов

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