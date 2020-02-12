Тело девушки нашли после пожара в Нур-Султане

В результате пожара с различными травмами были доставлены в больницу по предварительным данным 12 человек, из них 6 детей.

В Нур-Султане произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Причина пожара устанавливается, сообщает zakon.kz.

12 февраля поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Куйши дина, 39/1. Незамедлительно на место вызова уже через 7 минут прибыли пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана, где было установлено, что на втором этаже открытым пламенем горит квартира на общей площади 45 кв.м., - сообщили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана.

В подъезде было сильное задымление, пожарные приступили к эвакуации и спасению жильцов. Они спасли 20 человек, из них 9 детей.

В ходе тушения пожара посредством трехколонной лестницы, АКП-54, а также с помощью спасательной маски столичными пожарными было спасено в общей сложности 20 человек, из них 9 детей. В результате пожара с различными травмами были доставлены в больницу по предварительным данным 12 человек, из них 6 детей (личность и точное количество пострадавших устанавливаются), - говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара на 4 этаже в квартире был обнаружен труп девушки, 1987 г.р.

Пожар локализован в 14.37 и ликвидирован в 14.41. Всего в тушении пожара было задействовано 9 единиц техники и 31 человек личного состава.

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