Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тело девушки нашли после пожара в Нур-Султане

В результате пожара с различными травмами были доставлены в больницу по предварительным данным 12 человек, из них 6 детей.

Фото : ДЧС Нур-Султана12 февраля 2020, 16:17

В Нур-Султане произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Причина пожара устанавливается, сообщает zakon.kz.

12 февраля поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Куйши дина, 39/1. Незамедлительно на место вызова уже через 7 минут прибыли пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана, где было установлено, что на втором этаже открытым пламенем горит квартира на общей площади 45 кв.м., - сообщили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана.

В подъезде было сильное задымление, пожарные приступили к эвакуации и спасению жильцов. Они спасли 20 человек, из них 9 детей.

В ходе тушения пожара посредством трехколонной лестницы, АКП-54, а также с помощью спасательной маски столичными пожарными было спасено в общей сложности 20 человек, из них 9 детей. В результате пожара с различными травмами были доставлены в больницу по предварительным данным 12 человек, из них 6 детей (личность и точное количество пострадавших устанавливаются), - говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара на 4 этаже в квартире был обнаружен труп девушки, 1987 г.р.

Пожар локализован в 14.37 и ликвидирован в 14.41. Всего в тушении пожара было задействовано 9 единиц техники и 31 человек личного состава.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты