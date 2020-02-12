Илья Ильин завоевал золото после возвращения
Этот турнир был лицензионным к Олимпиаде в Токио.
Фото : 24tv.ua12 февраля 2020, 16:45
Илья Ильин стал победителем мужских соревнований в весовой категории до 102 килограммов в рамках чемпионата Международного единства по тяжелой атлетике в Ташкенте, передает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.
По информации издания, в сумме двоеборья он поднял 355 (160+195) килограммов.
Второе место занял катарец Фарес Эльбах - 353 (159+194) килограмма. Бронзовую медаль завоевал штангист из Узбекистана Умарбек Шохназаров. Он поднял 341 (155+186) килограмм.
Чемпионат Международного содружества носит статус лицензионного. На нем спортсмены могут завоевать рейтинговые очки, которые будут учитываться в квалификации.
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