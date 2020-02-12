Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Илья Ильин завоевал золото после возвращения

Этот турнир был лицензионным к Олимпиаде в Токио.

Фото : 24tv.ua12 февраля 2020, 16:45

Илья Ильин стал победителем мужских соревнований в весовой категории до 102 килограммов в рамках чемпионата Международного единства по тяжелой атлетике в Ташкенте, передает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации издания, в сумме двоеборья он поднял 355 (160+195) килограммов.


Второе место занял катарец Фарес Эльбах - 353 (159+194) килограмма. Бронзовую медаль завоевал штангист из Узбекистана Умарбек Шохназаров. Он поднял 341 (155+186) килограмм.

Чемпионат Международного содружества носит статус лицензионного. На нем спортсмены могут завоевать рейтинговые очки, которые будут учитываться в квалификации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты