Илья Ильин завоевал золото после возвращения

Этот турнир был лицензионным к Олимпиаде в Токио.

Илья Ильин стал победителем мужских соревнований в весовой категории до 102 килограммов в рамках чемпионата Международного единства по тяжелой атлетике в Ташкенте, передает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации издания, в сумме двоеборья он поднял 355 (160+195) килограммов.



Второе место занял катарец Фарес Эльбах - 353 (159+194) килограмма. Бронзовую медаль завоевал штангист из Узбекистана Умарбек Шохназаров. Он поднял 341 (155+186) килограмм.

Чемпионат Международного содружества носит статус лицензионного. На нем спортсмены могут завоевать рейтинговые очки, которые будут учитываться в квалификации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!