Мужчина семь раз за два дня нарушил ПДД

А 20-летний сельчанин в течение суток четырежды попал под камеры наблюдения.

В ДП Павлодарской области рассказали о "героях" камер ЦОУ, передает zakon.kz.

Только за январь текущего года "всевидящее око полиции" - видеокамеры наблюдения Центра оперативного управления Павлодара - лицезрело порядка 2000 правонарушений.

Из них: 344 человека попались на камеру за появление в общественных местах в состоянии опьянения, еще 106 за то, что попрошайничали на улицах города, 117 - за нарушения Правил дорожного движения, 60 - за совершение мелкого хулиганства.

Героем объектива камер ЦОУ стал 20-летний сельчанин, который в течение суток четырежды попал под камеры наблюдения: утром бросил сигарету мимо урны, в обед – за нарушение ПДД, после обеда – за выброс мусора из окна автомашины, а вечером - распивал алкогольный напиток в общественном месте.

Не менее популярным стал и 46-летний павлодарец, которого в течение двух дней камеры ЦОУ зафиксировали семь раз, и все за нарушения ПДД.

По всем нарушениям возбуждены административные производства. Кроме того, с помощью камер наблюдения раскрыто 20 преступлений, в основном это кражи, - отметил подполковник Темирбек Шаудыров, начальник Центра оперативного управления.

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