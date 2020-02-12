Назначен новый начальник ДКНБ Жамбылской области

Им стал Марат Ирменов.

Начальником ДКНБ Жамбылской области назначен Марат Ирменов, экс-начальник ДКНБ Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Ранее Марат Ирменов работал первым заместителем начальника ДКНБ по городу Алматы.

Работал и с Бердыбеком Сапарбаевым, которого недавно назначили акимом Жамбылской области.

Сегодня Марата Ирменова представили личному составу.

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