Назначен новый начальник ДКНБ Жамбылской области
Им стал Марат Ирменов.
Фото : vrk.news12 февраля 2020, 18:07
Начальником ДКНБ Жамбылской области назначен Марат Ирменов, экс-начальник ДКНБ Актюбинской области, сообщает zakon.kz.
Ранее Марат Ирменов работал первым заместителем начальника ДКНБ по городу Алматы.
Работал и с Бердыбеком Сапарбаевым, которого недавно назначили акимом Жамбылской области.
Сегодня Марата Ирменова представили личному составу.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5007099-f16b9959830d6535dfd054d7e2f00d83
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...