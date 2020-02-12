Посол Казахстана встретился с министром иностранных дел Эстонии

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

В Таллине 11 февраля состоялась встреча посла Казахстана Нурлана Сейтимова с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу, сообщает zakon.kz.

В ходе беседы были обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, перспективы их развития.

Рейнсалу, тепло приветствуя открытие посольства Казахстана в Эстонии, отметил высокий уровень и дружественный характер казахстанско-эстонских межгосударственных отношений.

Посол обозначил основные направления двустороннего сотрудничества, имеющие предпосылки для эффективного взаимодействия: сфера цифровизации, в которой Эстония достигла значительных успехов, сельское хозяйство, транспорт и логистика, организация образовательных процессов.

Стороны условились тесно взаимодействовать в целях выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень.

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