Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву - Bloomberg

Чтобы обойти ограничения президентских сроков.

За месяц до предложения президента России Владимира Путина о внесении радикальных изменений в конституцию (15 января), он предлагал лидеру Беларуси Александру Лукашенко объединить свои страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Согласно двум источникам в Кремле американского издания, Путин повторно пытался уговорить Лукашенко создать сверхдержаву во время встречи в Сочи.

Именно по этой причине глава России не идет на новое соглашение экспорта нефти Беларуси, пишет издание.

Отмечается, что "поглощение" Беларуси позволит Путину обойти ограничения президентских сроков, став главой нового "Союзного государства".

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