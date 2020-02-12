Женщину и ребенка сбили на пешеходном переходе в Костанае

Оба находятся в коме.

В Костанае на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком, передает zakon.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Пострадавшие женщина и ребенок 2011 г.р. доставлены в больницу. За рулем Mercedes находился мужчина 1949 года рождения. Начато досудебное расследование.

Девочка находится в коме в реанимации в Областной детской больнице. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии, она также в коме, и у нее политравма.

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