Женщину и ребенка сбили на пешеходном переходе в Костанае
Оба находятся в коме.
Фото : Getty Images12 февраля 2020, 20:59
В Костанае на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком, передает zakon.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Пострадавшие женщина и ребенок 2011 г.р. доставлены в больницу. За рулем Mercedes находился мужчина 1949 года рождения. Начато досудебное расследование.
Девочка находится в коме в реанимации в Областной детской больнице. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии, она также в коме, и у нее политравма.
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Костанай. Сегоднятна пешеходном переходе сбили женщину с реьенком. Ребенок в коме, женщина в реанимации.
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